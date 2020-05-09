Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika

Almanya'da camiye taşlı saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinin Chorweiler semtindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) inşa ettiği camiye taşlı saldırı düzenlendi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinin Chorweiler semtindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) inşa ettiği camiye taşlı saldırı düzenlendi.

Korona virüs salgını sebebiyle toplu ibadete ara verildiği camiler sekiz haftanın ardından yeniden ibadete açılacağı gün Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinin Chorweiler semtindeki camiye taşlı saldırı düzenlendi. Tepki çeken saldırıda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce caminin ana giriş kapısına hasar verildi ve kapının camları kırıldı. Saldırı sonucu can kaybı olmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

DİTİB Chorweiler Camisi Dernek Başkanı İbrahim Altun, olayın polise intikal ettirildiğini ve gerekli incelemenin başlatıldığını ifade etti. - KÖLN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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