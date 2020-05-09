Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika

Almanya'da camiye taşlı saldırı
6 saat önce
Almanya'nın Köln şehri yakınında Chorweiler ilçesindeki DİTİB Chorweiler Merkez Camii' taşlı saldırı düzenlendi.
İskender Güngör/ KÖLN - DHA – Almanya'nın Köln şehri yakınında Chorweiler ilçesindeki DİTİB Chorweiler Merkez Camii' taşlı saldırı düzenlendi. Taş saldırısı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Almanya'da koronavirüs (covid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde 8 hafta sonra yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. Köln şehri yakınında Chorweiler ilçesinde bulunan DİTİB Chorweiler Merkez Camii'sine taşlı saldırı düzenlendi. Gece yarısı meydana gelen saldırıda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ana giriş kapısına hasar verilen caminin kapısının camları kırıldı. Camiye taş saldırısı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. DİTİB Chorweiler Camisi Dernek Başkanı İbrahim Altun, yapılan saldırının polise intikal ettirildiğini ve polis tarafından inceleme başlatıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:09 Kaynak: DHA
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