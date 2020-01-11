Almanya'da camiye taşlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Almanya'da camiye taşlı saldırı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Almanya'da bir grup saldırgan Finnentrop kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatlarına ait Finnem Cami ve Eğitim Merkezi'ne taşlı saldırıda bulundu.

Almanya'da camiye taşlı saldırı güvenlik kamerasında, System.String[]

Almanya'da bir grup saldırgan Finnentrop kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatlarına ait Finnem Cami ve Eğitim Merkezi'ne taşlı saldırıda bulundu. Saldırı anları ise caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saldırı saat 01.00 sıralarında Almanya'nın Finnentrop kentinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi'ne düzenlendi.

Finnem Cami ve Eğitim Merkezi Başkanı Ramazan Olmaz, "Malesef bu gece çirkin bir saldırıya maruz kaldık. Rus ve Alman komşularımız camimize yapılan saldırı anında gürültüyle uyanıp aynı saatte polise haber vermişler. Biz de geceleyin polisin bildirmesiyle olaydan haberdar olduk. Polis ekipleri bizden kamera görüntülerini istediler. Kamera kayıtlarında görüldüğü gibi, yüzleri maskeli bir kişi saldırı anında çevreyi gözetliyor. Maskeli üç kişinin caminin ön tarafından taşlarla saldırıp dört penceremizi kırarak duvarlara hasar verdikleri görülüyor. Polis, saldırganların 22 saniye içerisinde  yaptıkları saldırıda 27 büyük taş fırlattıklarını tespit ettiklerini söyledi" dedi.

"AÇILIŞIMIZA BELEDİYE BAŞKANIMIZ DA KATILMIŞTI"

Ramazan Olmaz, binanın eski bir postane binası olduğunu ve ihaleyle aldıklarını, açılışa belediye başkanı ve bölgedeki kurum temsilcilerinin de katıldığını söyledi.

Polis saldırganları arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camideki hasarın fotoğrafları

-Bölgeden ve camiden görüntü

-Saldırı anı/ güvenlik kamerası


Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
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