Son Dakika Haberleri: Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

48 dakika önce

Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentindeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı, System.String[]
Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentindeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne e-posta yoluyla bomba ihbarı yapılmıştı. Olay yerinde bomba arama köpekleri ve uzman ekipler ile yapılan aramalardan sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bugün saat 16.00'ya kadar camiye giriş ve çıkışların yapılamayacağını belirten Villigen Polisi, saat 16.00'dan sonra güvenlik önlemlerinin kaldırılacağını belirtti. 17.48'de eda edilecek ikindi namazı vaktinde caminin açılacağı ve ibadet edilebileceği ifade edildi.

Almanya'da son 2 haftada camilere yapılan bomba ihbarı sayısı 9'a ulaştı. - BERLİN
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerinde gerileme olacak Türk ve Amerikalı bilim insanlarından Trakya'da Batı Nil Virüsü araştırması Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]