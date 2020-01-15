Almanya'da casusluk yaptıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Almanya'da casusluk yaptıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Almanya'da Federal Başsavcılık, aralarında eski Avrupa Birliği (AB) diplomatının da yer aldığı 3 kişi hakkında Çin için casusluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Almanya'da casusluk yaptıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Almanya'da Federal Başsavcılık, aralarında eski Avrupa Birliği (AB) diplomatının da yer aldığı 3 kişi hakkında Çin için casusluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.


Spiegel dergisinin haberine göre, Federal Başsavcılığın, eski bir AB diplomatı ve Alman lobi şirketinde çalışan 2 kişi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.


Federal Başsavcılığın doğruladığı haberde, polisin, Berlin ve Brüksel'in yanı sıra Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde ev ve iş yerlerinde aramalar yaptığı belirtildi.


Haberde, zanlıların elde ettikleri bilgileri Çin Güvenlik Bakanlığına ilettikleri öne sürüldü.


Derginin haberinde, hakkında soruşturma başlatılan eski AB diplomatının Brüksel'de üst düzey görevde bulunduğu, daha sonra AB elçisi olarak birçok ülkede görev yaptığı, bu kişinin 2017'de AB'deki kariyerine son verdiği ve bir lobi şirketinde çalışmaya başladığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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