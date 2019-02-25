Son Dakika Haberleri: Almanya'da Cdu, Deaş'lıları Vatandaşlıktan Çıkarmak İstiyor

Almanya'da Cdu, Deaş'lıları Vatandaşlıktan Çıkarmak İstiyor

1 saat önce

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), çifte vatandaş olan DEAŞ'lı teröristlerin Alman vatandaşlığından çıkartılmasını istiyor.

Almanya'da Cdu, Deaş'lıları Vatandaşlıktan Çıkarmak İstiyor, System.String[]
Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), çifte vatandaş olan DEAŞ'lı teröristlerin Alman vatandaşlığından çıkartılmasını istiyor.


CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Berlin'de yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Almanya'ya dönmesiyle ilgili tartışmaların partisinin yönetim kurulunda ele alındığını söyledi.


Ziemiak, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri arasında yapılan koalisyon protokolündeki çifte vatandaşların DEAŞ'a katıldıklarında vatandaşlıktan çıkartılmasını öngören maddeyi hatırlattı.


İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkartılmasını öngören yasa tasarısının aylardır Adalet Bakanlığının masasında bekletildiğini ifade eden Ziemiak, SPD'li Adalet Bakanı Katarina Barley'den tasarının yasalaşması için girişimde bulunmasını istedi.

Ziemiak, çifte vatandaş olan DEAŞ'lı teröristlerin Alman vatandaşlığından çıkartılması için yasal zeminin bir an evvel oluşturulması çağrısında bulundu.

Almanya'dan terör örgütü DEAŞ'a katılanların 3'te 1'inin çifte vatandaş olduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:19 Kaynak: AA

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