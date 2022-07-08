Almanya'da CDU'lu milletvekili, hükümeti Türkiye'den işçi alımı konusunda gecikmekle eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da CDU'lu milletvekili, hükümeti Türkiye'den işçi alımı konusunda gecikmekle eleştirdi

08.07.2022 12:50
Almanya'da CDU'lu milletvekili, hükümeti Türkiye'den işçi alımı konusunda gecikmekle eleştirdi

Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Anja Karliczek, hükümeti, havalimanlarına Türkiye'den işçi alımını geciktirmekle eleştirdi.

Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Anja Karliczek, hükümeti, havalimanlarına Türkiye'den işçi alımını geciktirmekle eleştirdi.

Alman Haber Ajansı DPA'da yer alan habere göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU-CSU) parlamento grubu turizm politikaları sözcüsü Anja Karliczek, hükümete, yabancı işçilerin Alman havalimanlarına yerleştirilmesini gereksiz yere ertelediği eleştirisinde bulundu.

Havalimanlarında uzun süredir var olan sıkıntıların bilindiğine dikkati çeken Karlickzek, "Bakanlıklar çok uzun süre başka yöne baktılar ve hatta sendikalardan ve seyahat endüstrisinden gelen uyarıları görmezden geldiler. Öyleyse federal hükümet ve ilgili bakanlıkların Türkiye'den 2 bin çalışanı işe almak için onay vermesi neden 5 haftadan fazla sürüyor?" sözleriyle sitemini ifade etti.

Verdi sendikasında yönetici olan Özay Tarım da Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Görünürde gevşeme yok. Türkiye'den getirilecek iş gücü hızlıca konuşlandırılamayacak." ifadesini kullandı.

Almanya'da personel yetersizliği nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor ve havalimanlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

YORUMLAR
500
Almanya'da hangi sektörlerde eleman açığı var? Almanya'da hangi sektörlerde eleman açığı var? CHP'li Göker: 'Suçu Hafifletmek, Suçluyu İtibarsızlaştırmanın Ötesine Gitmeyen Cezalarla Türkiye Maalesef İki Eğitilmiş Beynini Daha Kaybetti' CHP'li Göker: 'Suçu Hafifletmek, Suçluyu İtibarsızlaştırmanın Ötesine Gitmeyen Cezalarla Türkiye Maalesef İki Eğitilmiş Beynini Daha Kaybetti'
Kaynak: AA

Milletvekili, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da CDU'lu milletvekili, hükümeti Türkiye'den işçi alımı konusunda gecikmekle eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da CDU'lu milletvekili, hükümeti Türkiye'den işçi alımı konusunda gecikmekle eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement