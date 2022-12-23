Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi, hukuki süreç başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi, hukuki süreç başlatacak

23.12.2022 15:43
Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi, hukuki süreç başlatacak

Almanya'da vefat ettikten sonra cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ın yakınları, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Almanya'da vefat ettikten sonra cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ın yakınları, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Hannover kentindeki MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat eden Abdulkadir Sargın'ın (71) naaşının, İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştı.

Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, Sargın'ın cenazesinin yakıldığı bilgisini verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Abdulkadir Sargın'ın yeğeni Barış Sargın, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirten Sargın, "Haber aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığımız çok ilgilendiler. Hala da ilgileniyorlar. Hukuki danışmanlık verebileceklerini söylediler. Hem hukuki danışmanlık hem de bu işlerden anlayan bir avukat önem arz ediyor." dedi.

Sargın, olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, başka insanların da mağdur olmasını istemediklerini belirtti.

Almanya'da yaklaşık 4 milyonu Türk, 10 milyon Müslüman'ın yaşadığını ifade eden Sargın, "Müslümanlara yapılan bu vahşice olayı herkese duyurmak istiyoruz. Başımıza gelen başkasının basına gelmesin." diye konuştu.

Yanlış ayak kesildi iddiası

Sargın, bugün hastane yetkililerinden bir profesörün kendilerine ulaştığını belirterek, rahmetlinin küllerinin 28 Aralık'ta kendilerine teslim edebilecekleri bilgisini verdiğini söyledi.

Sargın, kendilerine verilecek küllerin amcalarına ait olduğunu nasıl anlayacaklarını bilmediklerini belirtti.

Bu hastanede kendilerine yapılan ilk yanlışlık olmadığını dile getiren Sargın, şunları kaydetti:

"Bu hastanede 4 yıl önce babamın yanlışlıkla ayağını kestiler. Normalde sağ ayağının alınması gerekirken, sol ayağını aldılar. Ondan sonra da mecburen öteki ayağını da kesmek zorunda kaldılar. Babam felç. Konuşamıyor. İki ayağı yok. Hannover kentinde evde bakıma muhtaç yaşıyor. Bunun üstüne de amcamın başına gelenler bizi çileden çıkardı. Aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor. Yetkililerden bize yardımcı olmasını istiyoruz. Olayı sonuna kadar araştırmak istiyoruz. Belki bu olayın içinden değişik şeylerde olabilir. Burası bir araştırma hastanesi. Belki amcamın kadavrasını kullanmış olabilirler. Küllerin, amcama ait olduğunu nasıl bileceğim? Bana bunu kim ispat edecek? Bunların aydınlığa kavuşmasını istiyoruz. Başka birinin de başına gelmesini istemiyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü Manisa FK, Pendikspor hazırlıklarını tamamladı Manisa FK, Pendikspor hazırlıklarını tamamladı Yolsukluktan yargılanan Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann mahkemece suçlu bulundu Yolsukluktan yargılanan Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann mahkemece suçlu bulundu

Hannover, Antalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi, hukuki süreç başlatacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı
15:29 Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında
15:26 TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması ertelendi
15:21 Türkiye'nin esrarengiz köyünde tek başına yaşayan kadın konuştu: Gidin buradan gece geliyorlar
15:05 Klopp, Sacha Boey'i gözüne kestirdi! Liverpool, Galatasaray'ın genç yıldızı için kesenin ağzını açtı
14:58 Kanserli yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar, borcunu ödemek için ayakkabı mağazasında işe girdi
14:49 Usta sanatçı Pakize Suda toprağa verildi
14:51 Selin altüst ettiği Suudi Arabistan'da akıntıya kapılan çok sayıda araç üst üste yığıldı
14:44 Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
14:12 Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 16:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi, hukuki süreç başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement