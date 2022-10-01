Almanya'da savaş karşıtı gösteriler yapıldı

Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Almanya'da çeşitli kentlerde savaş karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Berlin'de aralarında partilerin ve sendikaların bulunduğu inisiyatif tarafından düzenlenen savaş karşıtı gösteri için yüzlerce kişi, Gesundbrunnen Tren İstasyonu'nun önünde toplandı.

Yoğun yağmur altındaki gösteride "3. Dünya Savaşı'na aktif direniş", "Dünya savaşı tehdidine karşı bir barış harekatının zamanı. Her türlü emperyalist saldırganlığa karşı" ve "Savaşı durdurun hemen" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Konuşmalarda Alman hükümeti eleştirilerek, hükümetin savunma harcamaları için para bulduğu ancak dünyadaki açlıkla mücadeleye ve iklimin korunmasına para bulunmadığı belirtildi.

Alman hükümetinin savaş çığırtkanlığı yaptığı öne sürülerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş kınandı.

Bir başka savaş karşıtı grup da Berlin şehir merkezinde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte "Ekonomik savaşı durdurun", "Savaş ve yıkım için tek bir avro vermeyin. Milyarlar sosyal alanlar için. Ateş etmek yerine müzakere" yazılı pankartlar taşındı.

Savaş karşıtı gösterilerin Frankfurt, Stuttgart ve Hamburg kentlerinde de düzenlendiği bildirildi.