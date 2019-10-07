Almanya'da çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehirdeki bazı caddeleri araç trafiğine kapattı.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grubun üyesi yaklaşık bin kişi, Alman hükümetinin iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep etmek amacıyla Berlin sokaklarına çıktı.

Göstericiler, hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını ve iklimi korumak için olağanüstü hal ilan etmesini talep ediyor.

Sabah erken saatlerde eyleme başlayan göstericiler, Berlin'deki Zafer Anıtı'na çıkan 5 ana cadde ile Potsdamerplatz Meydanı'nı trafiğe kapattı.

Caddelerin araçlara kapatılması, Berlin trafiğini olumsuz etkiledi.

Göstericilerin sabah başlayan eylemleri sürüyor.

Extinction Rebellion'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ablukamız barışçıl bir şekilde yapılıyor. Hükümetin iklim politikası geleceğimize tehlikeli bir müdahaledir. Buna daha fazla seyirci kalamayız." ifadesi kullanıldı.

Alman Federal Meclisi Üyesi Helge Braun, yaptığı açıklamada, protestocuların caddeleri kapatmasını eleştirerek, "Böyle bir ablukayla bir amaç elde edilemez. İnsanlar işe giderken yaşadıkları sorunlar nedeniyle sinirlendiklerinde iklime bir faydası olmuyor. Caddeleri kapatmak küçük bir suç değildir." değerlendirmesinde bulundu.