Son Dakika › Dünya › Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti - Son Dakika Dünya
Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti
6 saat önce
Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdı
Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:28
Meksika'nın ABD sınırı savaş alanına döndü: 21 ölü İsrail, Batı Şeria'da yeni bir "Yahudi mahallesi" kurulması planını onayladı Mısır'da tarihi kilisenin duvarı çöktü: 2 ölü, 4 yaralı ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı