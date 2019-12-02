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Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti

6 saat önce

Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti.

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Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdıView on euronews

Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti

Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57 
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