Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi - Son Dakika

Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevreci grup Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) üyeleri, otoyol için ormanların kesilmesini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevreci grup Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) üyeleri, otoyol için ormanların kesilmesini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren Ulaştırma Bakanlığının önünde oturma eylemi yaptı.

"Ana kaynaklarımızın yok edilmesini durdurun" yazılı pankartlar taşıyan çevre aktivistleri, Hessen eyaletine bağlı Frankfurt kentinin kuzeyinde yer alan "Dannenroeder" ormanının otoyol için kesilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

"Ölü ağaçların cenaze töreni" sloganıyla eylemlerini Tarım Bakanlığı önünde sürdüren göstericiler ağaç dallarını taşıyarak, ormanı simgeleyen yeşil giysiler giydi.

Grup üyeleri 7 Ekim'de de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) genel merkezleri önünde "Deniz Yükseliyor. Biz Öyleyiz" sloganıyla iki protesto yürüyüşü düzenleyecek ve daha sonra Brandenburg Kapısı'na yürüyecek. Grubun ayrıca bu hafta boyunca ülkenin çeşitli yerlerinde gösteri yapması bekleniyor.

Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi
Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi
Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi
Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi

TEM Otoyolu, Protesto, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da çevreciler ormanların korunması için protesto düzenledi - Son Dakika

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