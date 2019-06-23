Son Dakika Haberleri: Almanya'da çevrecilerin protestosunda olay çıktı
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Almanya'da çevrecilerin protestosunda olay çıktı

1 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Garzweiler linyit maden ocağında çevrecilerin yaptığı gösterileride yaşanan arbedede 8 polisin yaralandığı bildirildi.

Almanya'da çevrecilerin protestosunda olay çıktı, System.String[]
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Garzweiler linyit maden ocağında çevrecilerin yaptığı gösterileride yaşanan arbedede 8 polisin yaralandığı bildirildi.
Yaklaşık 250 çevreci aktivist, Avrupa'nın en büyük enerji şirketlerinden RWE'nin açtığı madeni, doğayı katlettiği gerekçesiyle işgal etti. Polisin sert müdahelesi sonrası göstericiler 8 saatin sonunda alandan tahliye edilebildi.
Tahliye sırasında çıkan olaylarda 8 polisin yaralandığı kaydedildi. Yaralı polislerin durumu hakkında detay verilmedi.
Hafta sonu bölgede yapılan diğer gösterilere yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı ifade edildi.
Göstericilerin bölgedeki demir yollarını da işgal etmesi nedeniyle linyit madeni taşıyan birçok tren seferi yapılamadı.
Çevreciler, bölgedeki ormanın RWE tarafından işletilen maden ocaklarının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğünü iddia ediyor. Enerji şirketine karşı bölgede düzenlenen eylemlere Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın diğer ülkelerinden çevreci aktivistler de destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Avrupa, Ren Vestfalya, Almanya, Güncel
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