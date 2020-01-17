Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti - Son Dakika

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Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti
8 dakika önce
Almanya'da çiftçiler koalisyon hükümetinin tarım politikalarını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Almanya'da çiftçiler koalisyon hükümetinin tarım politikalarını protesto etti.
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