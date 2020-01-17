Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti - Son Dakika

Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

8 dakika önce

Almanya'da çiftçiler koalisyon hükümetinin tarım politikalarını protesto etti.

Almanya'da çiftçiler koalisyon hükümetinin tarım politikalarını protesto etti.

Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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