Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi - Son Dakika

Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi düzenlendi.

Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi düzenlendi.

Köln'de devam eden "50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" çerçevesinde "Vahşi Çikolata" temasıyla, ünlü Alman çikolata üreticisi Lambertz'in düzenlediği defileyi yaklaşık 800 kişi izledi.

Defileyi izleyenler arasında Hollywood yıldızı Matt Dillon, Oscar ve Altın Küre ödüllü Patricia Arquette ve Faye Dunaway, Altın Küre ödüllü Nastassia Kinski, ABD'li top model Jeremy Meeks gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

Defileyi Türk dizilerinin Kölnlü oyuncusu Wilma Elles de izledi.

Türk kökenli saç stilisti Serdal Bengi'nin tasarladığı saçlarla çikolatadan yapılmış kostümlerle sahnede yürüyen modeller, gösterinin sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte ayrıca mini konserler, dans ve ışık gösterileri sunuldu.

Almanya, Küre, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü
İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:57:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]