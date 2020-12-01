Almanya'da cip yayaların arasına daldı: 2 ölü, 15 yaralı

Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip, yayaların arasına daldı.

Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip, yayaların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip yayaların arasında daldı. Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza yerine gelen polisin cipin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Almanya'da cip yayaların arasına daldı: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşı: Ne olur maske takın

Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu