Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip, yayaların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Almanya'nın Trier kentinde kontrolden çıkan cip yayaların arasında daldı. Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza yerine gelen polisin cipin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Almanya'da cip yayaların arasına daldı: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika