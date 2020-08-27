Almanya'da çocuklara yönelik ihmal ve istismar arttı

Almanya'da çocuk ve gençlere yönelik ihmal, psikolojik ve bedensel istismar vakalarında artış oldu. Sorumlu daireler geçen sene 55 binden fazla vaka tespit etti.Almanya'da sorumlu devlet daireleri, geçen sene 55 bin 500 çocuk ve gencin ihmal, psikolojik ve bedensel istismar veya şiddet yaşadığını tespit etti. Bu rakam, 2018 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 10 artış anlamına geliyor. Federal İstatistik Dairesi, bunun yeni bir tedirgin edici "rekor" olduğunu belirtti. Almanya'da bu alandaki rakamlar 2012 yılından bu yana istatistiklerde toplanıyor.

Uzmanlar, artışta çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakaları hakkında son iki yıldır daha kapsamlı ve çok fazla haber yapılması ve kamuoyunun bu konuya yönelik hassasiyetinin artmasının etkili olabileceğini, yani daha fazla vakanın gün ışığına çıkmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

2019'da 173 bin şüpheli vaka

Almanya'da çocuk ve gençlerin güvenlik ve refahını denetlemeden sorumlu kuruluş olan gençlik daireleri, geçen sene 173 bin şüpheli vakada denetim yaptı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu rakam 2018 ile karşılaştırıldığında yaklaşık 15 bin 800 artış anlamına geliyor. Veriler, ihmal, psikolojik ve bedensel istismar ve şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kalan her iki çocuktan birinin 8 yaşından küçük olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu küçük çocuklardan yüzde 42'si tek başına yaşayan ebeveyni ile kalıyor. Yüzde 38'i her iki ebeveynin bulunduğu bir hanede yaşıyor, yüzde 11'i de ebeveynlerinden birinin yaşadığı başka bir partnerin olduğu ilişkide büyüyor.

Güvenliği ve refahı tehlike altında olan genç ve çocukların yüzde 22'sinin polisin, savcılık veya mahkemelerin, okul veya yuvaların bildirmesi veya harekete geçmesi üzerine sorumlu dairelerden destek almaya başladığı bildiriliyor. Sorumlu dairelerden destek alan çocuk ve gençlerin sadece yüzde 4'ünün kendiliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Tehlike altında olan çocukların durumunun tanıdık veya aile çevresinden ya da anonim olarak bildirilmesiyle ortaya çıktığı durumların oranı ise yüzde 15 olarak verildi.

En sık karşılaşılan sorun ihmal

İstatistiklere yansıyan verilere göre çocuk ve gençlerde en sık yaşadığına dair ipuçları görülen sorun yüzde 58 ile ihmal. Yüzde 32 ile en çok maruz kaldıkları ikinci sorunun psikolojik istismar, aşağılama, izolasyon ve duygusal yakınlıktan mahsur bırakılmak olduğu bildiriliyor.

Vakaların yüzde 27'sinde ise bedensel istismara, yüzde 5'inde cinsel şiddete maruz kaldığına dair ipuçları tespiti yapıldığı kaydediliyor. Uzmanlar, yaklaşık 3 bin çocukta cinsel şiddet tespit edilmesiyle bunun çocuk ve gençlerin en az karşılaştığı sorun olduğu izlenimi oluşsa da en fazla artışın da bu alanda yaşadığına dikkat çekiyor. Veriler, bu alanda 2018'den 2019'a kaydedilen artışın yüzde 22 olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar 2019 yılında cinsel şiddete uğrayan çocuk ve gençler arasında erkek çocuklarının sayısında artış gördüklerini, bunun da erkek çocukların da giderek daha çok cinsel şiddet mağduru olabileceği şeklinde algılanması gerektiğini vurgulayarak uyarıyor. Erkek çocukların sayısındaki artışa rağmen cinsel istismar ve şiddete daha çok kız çocuklarının uğradığı kaydediliyor.

Sorumlu gençlik daireleri, karşılaşılan vakaların yüzde 20'sinde konuyu aile mahkemelerine taşıdı, vakaların yüzde 16'sında çocuklar ailelerinin elinden alındı. 60 bin çocuk ve gencin vakasında çocuğun selametinin tehdit altında olduğu yönündeki şüphenin yersiz olduğu sonucuna varıldıysa da sorumlu gençlik daireleri destek almalarına hükmetti. Böylesi vakalardaki artışın yüzde 12 olduğu bildiriliyor. Çocuğun ve gencin selametinin tehdit altında olmadığının 58 bin 400 olayda kesinleştiği, bunun da önceki seneye göre yüzde 8 artış olarak kayda geçtiği haber veriliyor.

dpa/ETO,HT

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