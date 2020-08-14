Almanya'da çöl sıcaklarının ardından şiddetli yağış başladı - Son Dakika

Almanya'da çöl sıcaklarının ardından şiddetli yağış başladı
Almanya'yı etkisi altına alan çöl sıcakları yerini şiddetli yağışlara bıraktı.
Almanya'yı etkisi altına alan çöl sıcakları yerini şiddetli yağışlara bıraktı. Bad Soden sular altında kaldı.
Almanya'da yer yer 37 dereceye kadar çıkan çöl sıcakları yerini şiddetli yağışlara bıraktı. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yağışlar nedeni ile cadde ve sokaklar göle döndü. Frankfurt yakınlarında bulunan Bad Soden kasabasında etkili olan aşırı yağışlar ise hayatı durma noktasına getirdi. Aşırı yağış nedeni ile yetersiz kalan kanalizasyon sistemi yüzünden Königstein Caddesi sular altında kaldı. Kasabada bulanan birçok evi su bastı. İtfaiye ekipleri gelen baskın şikayetlerini yetişemeyince çevre bölgelerden ve Teknik Yardım Kuruluşu'ndan (THW) yardım istedi. Yağışlar nedeni bölgede sadece maddi hasar meydana gelirken, hava sıcaklığı ise 20 dereceye kadar düştü. - FRANKFURT
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 20:18
Kaynak: İHA
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