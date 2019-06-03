Son Dakika Haberleri: Almanya'da çöpten yiyecek almanın yasallaşması için hükümete çağrı
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Almanya'da çöpten yiyecek almanın yasallaşması için hükümete çağrı

1 saat önce

Almanya'nın Hamburg kentinde atılan yiyeceklerin çöpten alınmasının yasal hale gelmesi için hükümete yönelik baskılar artıyor.

Almanya'da çöpten yiyecek almanın yasallaşması için hükümete çağrı, System.String[]
Almanya'nın Hamburg kentinde atılan yiyeceklerin çöpten alınmasının yasal hale gelmesi için hükümete yönelik baskılar artıyor.

Hamburg Senatosu'nda adalet senatörü ve Yeşiller Partisi üyesi Till Steffen, çöpten yiyecek almanın yasa dışı olduğu Almanya genelinde gıda israfını azaltmak için yasanın değişmesini talep etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:53 
Yeşiller Partisi, Almanya, Dünya
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