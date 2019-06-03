Almanya'da çöpten yiyecek almanın yasallaşması için hükümete çağrı
1 saat önce
Almanya'nın Hamburg kentinde atılan yiyeceklerin çöpten alınmasının yasal hale gelmesi için hükümete yönelik baskılar artıyor.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:53
'nın Hamburg kentinde atılan yiyeceklerin çöpten alınmasının yasal hale gelmesi için hükümete yönelik baskılar artıyor.
Hamburg Senatosu'nda adalet senatörü ve Yeşiller Partisi
üyesi Till Steffen, çöpten yiyecek almanın yasa dışı olduğu Almanya genelinde gıda israfını azaltmak için yasanın değişmesini talep etti.
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