Üye Girişi
Almanya'da Covid-19'a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı - Son Dakika

Almanya'da Covid-19'a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı

09.12.2021 15:17
Almanya'da Covid-19'a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı

Almanya'da son 2 günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 994'e ulaştı.

Almanya'da son 2 günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 994'e ulaştı.

Almanya'da Covid-19 bağlı can kaybı sayılarında rekor seviyelere ulaşıldı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkede dün, 529 kişinin bugün ise 465 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece Almanya'da 2 günde toplam 994 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte, 70 bin 611 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 6 milyon 362 bin 232 kişiye ulaştı. Covid-19 nedeniyle son 24 saate 465 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da, toplam can kaybı sayısı 104 bin 512'ye yükseldi.

Yedi günde, her 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 422,3 olarak belirlendi.

Hastanelerdeki, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerindeki vaka oranının yüzde 5,69 olduğu ve bu sayının 6 üzerine çıkması halinde, salgına karşı yeni önlemlerin uygulanacağı öğrenildi. Bu artış yaşanırsa, Covid-19'a karşı aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişilerden de negatif PCR testi istenecek.

Almanya'da hastanelerin yoğun bakım servislerinde Covid-19 nedeniyle 4 bin 950 hastanın bulunduğu ve bu hastalardan 2 bin 723' ünün solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi. Ülke genelindeki yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı ise yüzde 87,99 olarak açıklandı.

Almanya'da 26 Aralık 2020'den itibaren, 129 milyon 593 bin 970 Covid-19 aşısı yapıldı. Halkın yüzde 72.2'sinin en az 1 kez, yüzde 69.2'sinin 2 kez ve yüzde 18,7'sinin 3 kez aşı olduğu belirtildi.

(Mehmet Koca-İHA)

Almanya'da Covid-19'a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19'a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız 14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? 14:38 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek mi? Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu
14:49 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu         
15:17
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor         
15:15
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
Karısı üst devresine kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek hüngür hüngür ağladı Karısı üst devresine kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek hüngür hüngür ağladı         
14:58
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Covid-19'a bağlı 2 günlük can kaybı bine dayandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement