Almanya'da Covid-19 alarmı: 283 bin vaka - Son Dakika
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Almanya'da Covid-19 alarmı: 283 bin vaka

23.03.2022 09:32
Almanya'da Covid-19 alarmı: 283 bin vaka

Almanya'da hızla artışa geçen Covid-19 vaka sayıları günlük 283 bini aştı.

Almanya'da hızla artışa geçen Covid-19 vaka sayıları günlük 283 bini aştı.

Almanya'da Covid-19 salgınında Omicron varyantının da etkisiyle vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre ülkede, 283 bin 732 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 19 milyon 278 bin 143'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle 329 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da, salgının başından beri yaşamını yitiren kişi sayısı da 127 bin 522 oldu. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) ise bin 734 olarak açıklandı.

TEDBİRLER GEVŞETİLMİŞTİ

Almanya'da Pazartesi günü açıklanan Yeni Enfeksiyondan Koruma Yasası kararlarına göre, evden çalışma zorunluluğu kaldırılmış, karar işveren ve çalışana bırakılmıştı. Hastane, bakımevi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında maske zorunluluğu da kaldırılmıştı. Sadece riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi yerlerde test mecburiyeti devam ederken, bunun dışındaki yerlerde test göstermenin artık zorunlu olmadığı açıklanmıştı. Gevşetilen önlemlerin uygulanmasında eyaletlerdeki duruma göre hareket edileceği ve 2 Nisan'a kadar da bir geçiş süresi olacağı belirtilmişti.

(Mehmet Koca-İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 alarmı: 283 bin vaka - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Covid-19 alarmı: 283 bin vaka - Son Dakika
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