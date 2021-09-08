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Almanya'da Covid-19 karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor

08.09.2021 15:12
Almanya'da Covid-19 karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor, System.String[]

Almanya Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da korona virüse (Covid-19) karşı aşı olma oranının hala düşük seviyelerde olduğunu belirterek, Covid-19'a karşı yeni bir aşı haftası kampanyası...

Almanya Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da korona virüse (Covid-19) karşı aşı olma oranının hala düşük seviyelerde olduğunu belirterek, Covid-19'a karşı yeni bir aşı haftası kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği Almanya'da, Covid-19'a karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor. Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, Almanya'da Covid-19'a karşı aşı olma oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğunu belirterek, bu oranının halen düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Her bir aşı kararının, sonbahar ve kışın ne kadar güvenli bir şekilde geçirileceğini belirleyeceğinin altını çizen Spahn, Almanya'da Covid-19'a karşı yeni bir aşı haftası kampanyası başlatacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Spahn, federal hükümetle eyalet hükümetleri arasındaki son toplantıda 3G tedbirleri ile sonbahar ve kış aylarına girme kararı aldıklarını hatırlatarak "3G, yani aşılı, test olmuş ve hastalığı atlatmış olanlar, kapalı alanlara ve etkinliklere girebilecekler. Yine tıbbi maskeler, toplu taşıma ve mağazalarda kullanılmaya devam edecek. Ama en önemlisi aşı, aşı, aşı. Daha fazla vatandaşımızı aşı olmaya ikna etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMANIN ÖNEMİNİ ÜLKEDE BİLMEYEN YOK"

Basın toplantısında yeni Covid-19 aşı kampanyasını da tanıtan Spahn, aşı oranlarını yukarı çekmeyi ortak hedef olarak belirlediklerini belirtti. Şimdiye kadar farklı alanları kullanarak, çeşitli dillerde pek çok aşı kampanyası yürüttüklerinin altını çizen Spahn, "Aşı olmanın önemini ülkede bilmeyen, duymayan yok sanırım. Federal ve eyaletler düzeyinde hep birlikte yeni bir aşı haftası başlatıyoruz. Pek çok kuruluşu ve farklı aktörleri de kampanyaya dahil ettik. Hier wird geimpft (burada aşı olunur) sosyal medya hashtagi ile de duyurumuzu yapacağız" dedi.

AŞI KİŞİSEL TERCİH OLARAK KALACAK

Covid-19 aşısı olmanın toplumu da etkileyen kişisel bir tercih olduğunu kaydeden Bakan Spahn, "Aşı kişisel bir tercih ve öyle de kalmalı. Ama bu başkalarını da etkileyen bir tercih. Bu tercih ailedeki diğer bireyleri, iş arkadaşını ve toplumu etkiliyor. Her bir aşı tercihi, sonbaharı ve kışı nasıl atlatacağımızı belirleyecek. Aşı olmayanların çoğunlukta olduğu bölgelere bakarsanız, insidans değerlerinin 10, 12, hatta 14 kat daha yüksek olduğunu görürsünüz. Bugün yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin yüzde 90-95'i aşı olmayanlardan oluşuyor. Buna rağmen aşı olmayanların sayısı hala çok yüksek. 18 ay çok zor bir dönem geçirdik. Almanya tarihinin en ağır krizini geçirmemize rağmen diğer ülkelerle kıyasladığımızda iyi bir duruş sergiledik. Mesela İngiltere'de nüfus oranına göre bizden 2 kat fazla Covid-19'a bağlı ölüm vakası oldu. Bu süre zarfında bütün hastalara tedavi hizmeti verebildik"

Ayrıca Spahn, kendisine yöneltilen yeni bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı sorusuna, "Tartışma tam tersine gitmeli. Kendimizi yeniden özgürlüğe ve normalliğe aşılamak için araçlara sahibiz. Uzun bir yol kat ettik, ama yine de bazılarını bizimle bu yolu takip etmeye ikna etmemiz gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

YOĞUN BAKIMDAKİ GENÇLERİN SAYISI ARTIYOR

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, toplumu aşı olmaya çağırarak ve Almanya'daki Covid-19 durumunun kötüleşmesi ihtimali konusunda uyarıda bulundu. Wieler, Almanya'da aşılananların sayısını büyük ölçüde artıramadıkları taktirde, mevcut 4. dalganın büyüyebileceğinin altını çizdi. Yoğun bakım ünitelerinde giderek kötüleşen duruma da değinen Wieler, "Buralarda tedavi gören hasta sayısı son 2 haftada neredeyse 2 katına çıktı. Aynı zamanda giderek daha fazla genç hasta yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte" ifadelerini kaydetti.

Covid-19 aşısı olmanın önemine dikkat çekerek, herkesi aşı olmaya çağıran Wieler, "Lütfen aşı olmayanlar aşı olsun. Aşı olanlara Covid-19 yüzde 10 oranında daha az bulaşıyor. Yani aşı yüzde 90 koruma sağlıyor. Kim aşı olmazsa, büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde Covid-19'a yakalanacak. Bunlardan bir kısmı yoğun bakım servislerinde tedavi görmek zorunda kalacak. Ne yazık ki aralarından bazıları da hayatını kaybedecek" dedi.

(Mahmut Tosun/İHA)

Almanya'da Covid-19 karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor

Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Covid-19 karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor - Son Dakika
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