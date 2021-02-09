Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılabilir - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılabilir

09.02.2021 22:22
Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılabilir, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 eyalet başbakanıyla yapacağı korona zirvesi öncesi 14 Şubat'a kadar uzatılan Covid-19 kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği iddia edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 eyalet başbakanıyla yapacağı korona zirvesi öncesi 14 Şubat'a kadar uzatılan Covid-19 kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği iddia edildi.

Almanya'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin uzatılacağı iddia edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın 16 eyalet başbakanıyla yapacağı korona zirvesi öncesi 14 Şubat'a kadar uzatılan Covid-19 kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği öne sürüldü. Başbakan Merkel, yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyonlu türünün yayılma hızından dolayı mevcut kısıtlamaların uzatılasını istediği ve mutasyonlu virüsün 13 eyalette tespit edildiğinden dolayı tedirgin olduğu belirtildi. İddia edildiği gibi Merkel'in kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılması halinde okulların açılması da ertelenecek.

Robert Koch Enstitüsü (RKİ) mutasyona uğrayan virüsün Almanya'da bulaşma oranının yüzde 6 civarında olduğunu ve kısa zamanda yüzde 20'yi bulabileceğini açıklamıştı.

Almanya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 924'e, toplam can kaybı ise 62 bin 156'ya ulaştı.

(Mehmet Koca/İHA)

Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılabilir - Son Dakika


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