Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatıldı

23.03.2021 10:51
Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatıldı, System.String[]

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 28 Mart'a kadar yürürlükte olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 28 Mart'a kadar yürürlükte olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler sıkılaştırıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği 11 saatlik görüşme sonrası yapılan açıklamada, mevcut kısıtlamaların 18 Nisan'a kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar sürecek Paskalya tatili için "evde kal" çağrısının yapıldığı açıklamada, 3 Nisan Cumartesi günü açık olmasına izin verilen bakkallar ve süpermarketler dışında diğer mağazaların kapalı olacağı aktarıldı. Ayrıca bu süre zarfında kamusal alanda toplanmaların yasaklandığı belirtilirken, Covid-19 test ve aşılama merkezlerinin açık kalacağı belirtildi. Toplanmaların iki haneden 5 kişiyle sınırlandırıldığı, 14 yaş altı çocuklarının bu kuraldan muaf tutulduğu ifade edildi.

CEMAATLERDEN İSE ETKİNLİKLERİN ONLİNE OLARAK YAPILMASI İSTENDİ

Alınan önlemler kapsamında son 7 günde 100 bin kişi başına 100'den fazla yeni enfeksiyon vakasının görüldüğü yerlerde, yerel yönetimlerin önlemleri daha da sıkılaştırması gerektiği konusunda uzlaşıya varıldı. Bu kapsamda, sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi, insanlar arasındaki temas kısıtlamalarının arttırılması, sosyal mesafenin korunmasının ve sürekli maske takmanın zor olduğu bölgelerde günlük hızlı Covid-19 test yaptırma zorunluluğu getirileceği kaydedildi.

Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ü geçmesi durumunda ise "acil fren" uygulanması gerektiği, 7 Mart öncesindeki tedbirlerin yürürlüğe konulması istendi.

Toplantının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel mutasyon korona virüslerin yayılması nedeniyle "çok ciddi bir durumda" olduklarını belirtti. Merkel, "Esasen aynı tipte ancak tamamen farklı özelliklere sahip yeni bir virüsümüz var. Önemli ölçüde daha ölümcül, önemli ölçüde daha bulaşıcı" dedi.

Almanya'nın "üçüncü dalganın katlanarak büyümesini kırması" gerektiğine dikkat çeken Merkel, "Sağlık sistemimize yönelik aşırı yüklenmeyi istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yılın bahar aylarında ve salgının ilk evresinde düşük ölümler yaşayan Almanya'nın "başarıların yanı sıra başarısızlıklar" da gördüğünü söyleyen Merkel, daha fazla aşılama yapıldıkça durumun düzeleceğini vurguladı.

(İHA)

Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatıldı

Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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