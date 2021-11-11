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Almanya'da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi

11.11.2021 10:03
Almanya'da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Almanya'da korona virüs salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Ülkenin salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 50 bin 196 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede en son dün kayıtlara geçen 39 bin 676 vaka ile rekor seviyeye ulaşılmıştı. Son veriyle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 4 milyon 894 bin 250'ye yükseldi.

ARTAN SAYILAR YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 235 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 97 bin 198'e ulaştı. Ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 33 bin 200 olarak açıklandı. Yüksek seyreden vaka ve ölüm sayıları, sağlık yetkililerini ve siyasi liderleri alarma geçirdi. Virolog Christian Drosten, ülkede virüsten kaynaklanan ölüm sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çekerek, "acil eylem" çağrısında bulundu. Aralık ayı başına kadar koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partisi (FDP) ile salgında dördüncü dalganın devam etmesine rağmen olağanüstü hali (OHAL) uygulamama konusunda anlaştı. Bunun yerine zorunlu maske kullanımı ve kamusal alanlarda sosyal mesafe gibi önlemlerin önümüzdeki mart ayına kadar uygulanmaya devam etmesini içeren yasa tasarısı hazırlandı. Yasa tasarısı bugün Federal Meclis'in alt komisyonuna sunulacak ve haftaya özel bir oturumda oylanacak.

Almanya'da nüfusun yüzde 67.2'sine tekabül eden 55.9 milyon kişi ise Covid-19'a karşı iki doz aşısını yaptırdı.

(Mehmet Koca-İHA)

Almanya'da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Togo Cumhuriyeti, Yasa Tasarısı, Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son Dakika


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