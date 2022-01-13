Üye Girişi
Almanya'da Covid-19 salgınında vaka rekoru - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

13.01.2022 10:27
Almanya'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Almanya'da son 24 saatte 81 bin 417 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da son 24 saatte 81 bin 417 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle vaka sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 81 bin 417 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 743 bin 228'e yükseldi. Son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 115 bin 51'e ulaştı.

Bir hafta içinde virüse yakalananların sayısı 355 bin 620, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 427.7 olarak açıklandı.

3 BİN 45 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 10 hasta bulunduğu, doluluk oranının yüzde 84.13 olduğu belirtildi. Boş yatak sayısı 4 bin 130, yoğun bakım servislerinde yatan korona virüs hasta sayısı ise 3 bin 45 olarak açıklandı. Hastaların bin 832'sinin solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi. Ülke genelinde 26 Aralık'ta başlatılan aşılama programında 83 milyonluk nüfusta 62 milyon 200 bin kişi korona virüse karşı 2 doz aşı yaptırdı. Üçüncü doz yaptıranların sayısı ise 36 milyon 800 olarak açıklandı.

KARANTİNA SÜRESİNİN KISALTILMASI BEKLENİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile eyalet hükümetleri, hem korona virüs bulaşmış kişiler hem de temas kurdukları kişiler için karantina sürelerini kısaltma kararı almıştı. 14 gün olan karantina süresinin düşürülmesi kararının bugün Federal Mecliste onaylanması, yarın da Federal Konsey'de kabul edilmesi bekleniyor. Cumartesi yürürlüğe girmesi beklenen yeni karantina uygulamasında hatırlatma aşısını olanlar Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas etseler bile karantina girmeyecek. Bunun dışındaki kişiler ise herhangi bir semptom göstermedikleri takdirde karantina süresini 10 gün veya negatif test sonucu elde etmesi halinde 7 gün ile sınırlı tutabilecek.

(Mehmet Koca-İHA)

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 salgınında vaka rekoru - Son Dakika


Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!         
10:26
Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu         
10:25
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:34 Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:07 Hırsız, beğenmediği ayakkabıya tükürüp almaktan vazgeçti!
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:40:43. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Covid-19 salgınında vaka rekoru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement