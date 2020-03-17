Almanya'da Covid-19 salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu

6 saat önce

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Covid-19 salgını nedeniyle Almanya'da yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla "kriz masası" oluşturdu.

Almanya'da Covid-19 salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu, System.String[]

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Covid-19 salgını nedeniyle Almanya'da yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla "kriz masası" oluşturdu.

Köln'de genel merkezi bulunan UID, "doğru bilgi, acil destek" temasıyla yayınladığı yazılı açıklamada, oluşturdukları çağrı merkezi ve virüs salgını boyunca verecekleri hizmetle ilgili bilgi aktardı.

UID, 0221-986534354 numaralı telefondan saat 10.00 ile 20.00 arası kendilerine ulaşan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılayacağını belirtti.

Bilgi kirliliğine izin verilememesi gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca, "Resmi kanallardan temin ettiğimiz bilgilerle vatandaşlarımızı doğru ve süratli bir şekilde yönlendirmeyi önemsiyoruz." ifadesine yer verildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Covid-19 salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu - Son Dakika
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