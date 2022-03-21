Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

21.03.2022 12:47
Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Almanya'da, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı.

Almanya'da, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı.

Almanya'da Covid-19 salgını kapsamında alınan bazı tedbirler gevşetiliyor. Yeni Enfeksiyondan Koruma Yasası'na göre, bugünden itibaren evden çalışma zorunluluğu kaldırılarak, karar işveren ve çalışana bırakılacak. Hastane, bakımevi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında da maske takmak artık zorunlu olmayacak. Riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi yerlerde test mecburiyeti devam ederken, bunun dışındaki yerlerde test istenmeyecek. Gevşetilen önlemlerin uygulanmasında eyaletlerdeki duruma göre hareket edilecek ve 2 Nisan'a kadar bir geçiş süresi olacak.

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) Covid-19 salgınına dair yapılan son açıklamaya göre, ülkede 92 bin 314 vaka tespit edildi ve 13 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelindeki insidans değeri ise bin 714 olarak açıklandı.

(Mehmet Koca/ İHA)

YORUMLAR
500
Covid 19: Dünya büyük açılmaya hazır mı? Covid 19: Dünya büyük açılmaya hazır mı? Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hastane, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:54:18. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement