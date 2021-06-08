Üye Girişi
Almanya'da Covid-19 vaka sayısı hızla azalıyor - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 vaka sayısı hızla azalıyor

08.06.2021 14:32
Almanya'da Covid-19 vaka sayısı hızla azalıyor, System.String[]

Almanya genelinde Covid-19 vaka sayısı hızla azalırken, salgına karşı alınan önlemler de kademeli olarak gevşetiliyor.

Almanya genelinde Covid-19 vaka sayısı hızla azalırken, salgına karşı alınan önlemler de kademeli olarak gevşetiliyor.

Almanya genelinde korona virüs (Covid-19) vakalarının hızla azalması ile birlikte kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, ülke genelinde insidans değerleri bugün 22.9 olarak tespit edildi. Bir önceki gün 24.3 olarak belirlenen değer, bir hafta önce de 35.2 olarak açıklanmıştı. Başkent Berlin'de ise günün insidans değeri 24.2 olarak açıklandı. Berlin'de bir gün öncesinin insidans değerleri 26.5'ken, ülke genelinde bütün eyaletlerde 7 günlük insidans değerlerinin 30'un altına düştüğü bildirildi. İnsidans değerlerinin 6 eyalette ise 20'nin altında seyrettiği kaydedildi.

Son verilere göre, Almanya'da bin 204 yeni korona vakası bildirilirken, bir hafta önceki vaka sayısı bin 785 olarak açıklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Almanya genelinde 24 saat içinde koronaya bağlı 140 can kaybı kaydedildi. Bir hafta önce ise 153 kişi ölmüştü. Robert Koch Enstitüsü'ne göre pandeminin başlangıcından bu yana ülke genelinde 3 milyon 702 bin 688 vaka tespit edildi. Bununla birlikte, tespit edilemeyen enfeksiyon vakaları da hesaba katıldığında, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Enfeksiyon kapıp iyileşenlerin sayısı 3 milyon 549 bin 900 olarak açıklanırken, ülke genelinde tespit edilebilen koronaya bağlı ölümlerin 89 bin 384'a ulaştığı bildirildi. Yeni vakaların azalmasıyla hastanelerin yoğun bakım servislerinde de rahatlama olduğu görülürken, bin 796 kişi şu anda yoğun bakım ünitelerinde korona tedavisi görüyor.

KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLİYOR

Almanya'da ülke genelinde hızla düşen 7 günlük insidans değerleriyle birlikte salgın önlemleri de paralel olarak gevşetiliyor. Müzeler, tiyatrolar, konser salonları, restoran ve kafeler, barlar, sinemalar, spor salonları, yüzme havuzları geçtiğimiz günlerde tekrar açıldı. Mağaza alışverişlerinde hızlı test zorunluluğu kaldırıldı. Yine restoran ve kafelerin dış mekanlarında hızlı test zorunluluğu kaldırılırken, iç mekanda bazı önlemlerle müşteri kabul edilmesine müsaade ediliyor.

Kapalı alanlarda, aşı karnesini veya 24 saatlik negatif hızlı test belgesini göstermek kaydıyla 100'e kadar kişi etkinlikler için bir araya gelebiliyor. Hatta 11 Hazirandan sonra oteller de bazı önlemler alarak müşteri kabul etmeye başlayacak.

Almanya'da yaz aylarının başlamasıyla hızla düşen yeni bulaşma sayıları, ülke genelinde olumlu bir havanın esmesine neden oldu. İnsidans değerleri böyle düşmeye devam ederse, önümüzdeki haftalarda korona kısıtlamalarında yeni gevşemelerin olacağı tahmin ediliyor.

(Mahmut Tosun/İHA)

Almanya'da Covid-19 vaka sayısı hızla azalıyor

Koronavirüs, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 vaka sayısı hızla azalıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi 17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılan manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı 16:19 Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılan manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı
Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Son Dakika Haberleri
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
17:01 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek
16:25 Hayrete düşüren olay! Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı         
17:46
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
"Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı         
17:27
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek         
17:02
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı         
16:24
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Covid-19 vaka sayısı hızla azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement