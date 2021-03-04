Almanya'da Covid-19 vakalarının yüzde 46.1'i mutasyonlu - Son Dakika

Almanya'da Covid-19 vakalarının yüzde 46.1'i mutasyonlu

04.03.2021 15:57
Almanya'da Covid-19 vakalarının yüzde 46.1'i mutasyonlu, System.String[]

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 46.1'inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 46.1'inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya'da, mutasyonlu virüs hızla yayılıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede bir haftada tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 46.1'inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde "B.1.1.7" mutasyonunun haftalık vakalar içindeki oranının, yüzde 22 olarak açıklanmasının ardından bu hafta yüzde 46.1'e yükselmesi yetkilileri endişelendirdi. Uzmanlar, virüsün mutasyonlu türüne karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik uyarıları tekrarladı. Viraloglar da bir kez daha virüsün B.1.1.7 türünün çok daha bulaşıcı olduğu konusunda uyardı.

RKI'nın korona virüs salgınına ilişkin paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte 11 bin 912 korona virüs vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 471 bin 942'ye yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 359 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 71 bin 240 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 283 bin 400 kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 117 bin 302 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0,93 olarak tespit edildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Covid-19 vakalarının yüzde 46.1'i mutasyonlu - Son Dakika


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