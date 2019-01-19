Almanya'da Csu'nun Yeni Genel Başkanı Söder Oldu
41 dakika önce
Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) genel başkanlığına Markus Söder seçildi.
Almanya
'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) genel başkanlığına Markus Söder seçildi. Bavyera
Eyaleti Başbakanı Söder, Münih
'te düzenlenen olağanüstü CSU Kurultayı'nda yapılan seçimde, delegelerin kullandığı 771 geçerli oyun 674'ünü alarak yüzde 87,42 ile Almanya İçişleri Bakanı
Horst Seehofer'in yerine parti genel başkanı oldu.
Söder böylelikle partinin 9. Genel Başkanı unvanını aldı. Seehofer ise kurultayda partinin onursal başkanlığına seçildi.
Almanya'daki hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) kardeş partisi konumundaki CSU, ekim ayında Bavyera'da yapılan seçimde eyalet meclisinde çoğunluğu kaybetmişti. Bunun üzerine eleştirilere maruz kalan Seehofer 2 ay önce genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Aralık
ayında CDU'da da genel başkanlık değişimi yapılmış, CDU'nun genel başkanlığına Başbakan Angela Merkel
'in yerine Annegret Kramp-Karrenbauer seçilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:44 Kaynak: AA
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