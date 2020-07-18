Almanya'da Cuma namazı öncesi okunan ezanı protesto eden kişi tutuklandı - Son Dakika

Almanya'da Cuma namazı öncesi okunan ezanı protesto eden kişi tutuklandı

Almanya'nın Herford kentinde haftada bir ezan okunmasından rahatsız olan bir grup, ezan okunduğu sırada tencere çalarak, ezanı protesto etti.

Almanya'nın Herford kentinde haftada bir ezan okunmasından rahatsız olan bir grup, ezan okunduğu sırada tencere çalarak, ezanı protesto etti. O anlar çevredeki bir gurbetçi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Almanya'nın Herford kenti Belediye Başkanı Tim Kahler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne  (DİTİB)  ait Bielefelder caddesindeki camiye haftada bir kez dışarıdan ezan okunmasına verdiği izin nedeniyle İslam karşıtlarının hedefi haline geldi. Herford kentinde cuma namazı önce okunan ezandan rahatsız olan bir kişi, ezan okunduğu sırada tencere çalarak, ezanı protesto etti. ?

TENCERE İLE EZANI PROTESTO EDEN KİŞİ TUTKLANDI

Yetkililer, ismi açıklanmayan kişinin son haftalarda ezanı sürekli protesto ettiğini, önceki gün de ezana saatler kala tencresini alarak, ezanı protesto etmek için camide beklediğini ifade etti. Ezan okunurkeni tencere çalarak ezan sesini bastırmaya çalışan protestocuya polis müdahale etti. İsmi açıklamayan kişi, "bireylerin inanç özgürlüğünün aşağılanması suçu" kapsamında tutukladığı bildirildi.

ALMAN BELEDİYE BAŞKANI: BU ŞEKİLDE BİR PROTESTOYU BENİMSEMİYORUZ

Almanya'nın Herford kenti Belediye Başkanı Tim Kahler de yaptığı açıklamada, " Bu şekilde bir protestoyu benimsemiyoruz. Herkesin inancına saygı duyulması esas görevimiz olmalı" diye konuştu. Öte yandan ezanın haftada bir gün dışarıda okunmasına izin verilen uygulama, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle etkilenenlerin moralini yükselmek için Mart ayında yürürlüğe koyulmuştu.

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Cuma namazı öncesi okunan ezanı protesto eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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