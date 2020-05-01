- Almanya'da cuma namazı sokakta kılındı - Son Dakika

- Almanya'da cuma namazı sokakta kılındı

- Almanya'da cuma namazı sokakta kılındı Almanya'nın Kuzey Renn Vestfalya eyaletinde bulunan Bielefeld kentinde yaklaşık 40 kişi sokakta cuma namazı kıldı.

- Almanya'da cuma namazı sokakta kılındı KÖLN - Almanya'nın Kuzey Renn Vestfalya eyaletinde bulunan Bielefeld kentinde yaklaşık 40 kişi sokakta cuma namazı kıldı. Korona virüs sebebiyle toplu ibadetlerin yapılamadığı Almanya'da Bielefeld Belediyesine sokakta toplu bir şekilde cuma namazı kılmak için başvuran kişiye olumlu cevap verildi. Sosyal mesafe kuralına uyma şartı ile 40 kişinin toplu ibadet edebileceği yönünde müsaade verilmesinin ardından, seccadelerini alan kişiler boş alanda cuma namazı kıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı

Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak

Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var

Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı

Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti

Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi

Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı

Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı

Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti