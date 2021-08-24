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Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlendi - Son Dakika

Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlendi

24.08.2021 15:46
Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlendi, System.String[]

Almanya'nın Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlenme belirtileri ile hastanede tedavi görürken, savcılar olayla ilgili "cinayete teşebbüs şüphesiyle" soruşturma başlattı.

Almanya'nın Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlenme belirtileri ile hastanede tedavi görürken, savcılar olayla ilgili "cinayete teşebbüs şüphesiyle" soruşturma başlattı.

Hessen Eyaleti Kriminal Polis Ofisinden yapılan açıklamada, Frankfurt'un güneyinde bulunan Darmstadt Teknik Üniversitesinde dün en az 7 kişinin "zehirlenme belirtileri" nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ilk bulgularda kampüsteki binaların birinde süt kutularının ve su kaplarının içinde zararlı bir madde tespit edildiği, kirlenmiş sıvıların güçlü bir kokusu olduğu aktarıldı.

Polisin önlem olarak üniversitenin diğer binalarını aradığı belirtilen açıklamada, zehirlenme ile ilişkili başka bir şeyin bulanamadığı ifade edildi.

Savcılık, olayla ilgili "cinayete teşebbüs şüphesiyle" soruşturma başlattı.

Darmstadt Başsavcısı Robert Hartmann, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kontaminasyonun kasıtlı olduğuna inandıklarını, zehirlenmeye neden olan maddenin tanımlandığını belirtti.

Üniversite rektörü Tanja Bruehl de çalışanlarına ve öğrencilerine karşı üniversitelerinde meydana gelen "bariz suç karşısında şoke olduklarını" söyledi.

Frankfurt, Darmstadt, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesinde 7 kişi zehirlendi - Son Dakika


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