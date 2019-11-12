Son Dakika Haberleri: Almanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Almanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Almanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Almanya'nın Offenbach kentinde 170 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda, ülkede saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Almanya'nın Offenbach kentinde 170 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda, ülkede saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Frankfurt Savcılığı ve Hessen Kriminal Dairesince yapılan ortak açıklamada, devleti tehdit eden ciddi saldırı hazırlığı içinde olunduğu şüphesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında, Offenbach'da 3 evde arama yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 24 yaşındaki Makedonya kökenli bir Alman vatandaşı ile 21 ve 22 yaşındaki iki Türk kökenli kişinin gözaltına alındığı aktarılarak, 3 zanlının geçmişte DEAŞ taraftarı olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Zanlıların, Rhein-Main bölgesinde patlayıcı maddeyle veya silahlarla bir saldırı hazırlığında olmakla suçlandığı belirtilerek, 24 yaşındaki zanlının patlayıcı yapımı için temel malzemeler aldığı ve internetten silah aradığı bildirildi.


Aramalarda el konulan delillerin değerlendirilmesiyle soruşturma sürdürülüyor.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist geceyi arabada geçirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:25:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]