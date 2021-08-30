Almanya'da Delmenhorst Belediye Başkanlığına adaylar arasında Türk kökenliler de bulunuyor - Son Dakika

Almanya'nın Delmenhorst kentinde 12 Eylül'de yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyan 11 aday arasında Türk kökenli üç aday da yer alıyor.

Delmenhorst Belediye Başkanlığı için Sosyal Demokrat Parti (SPD) Funda Gür'ü, Hür Demokrat Parti (FDP) Murat Kalmış'ı aday gösterirken Ufuk Cakit ise bağımsız olarak adaylığını koydu.

44 koltuklu belediye meclisi için de FDP'den 11, SPD'den 3, Hristiyan Demokrat Partiden (CDU) 2 ve sol partiden bir aday olmak üzere toplam 17 Türk kökenli aday yarışacak.

FDP'nin adayı Murat Kalmış, 27 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu ifade ederek, Delmenhorst'u daha iyi yerlere taşımak için aday olduğunu belirtti.

İletişime büyük önem verdiğini anlatan Kalmış, "Delmenhorst'ta başkanlığı kazanma şansım olduğunu görüyorum. Doğup büyüdüğüm kente hizmet etmek için yola çıktım. Bu kentin sorunlarını ve sorunların çözümlerini çok iyi biliyorum. İyi bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Kazanacağıma inanıyorum." dedi.

Kalmış ayrıca oy kullanma hakkı bulunan herkesi sandığa davet etti.

SPD'nin adayı Funda Gür de Almanya'da Türk kökenli ilk kadın belediye başkanı olmak istediğini söyledi.

Gür, şu ana kadarki seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirterek "Kendime ve partime çok güveniyorum. SPD büyük ve köklü bir parti. Büyük bir ekiple seçim işlerini yapıyoruz. Son aylarda kapı kapı dolaşıp yaptığımız tanıtımlarımızda genelde çok pozitif yaklaşım görüyoruz." diye konuştu.

Belediye seçimlerinde ilk oylamada hiçbir adayın yeterli oy çoğunluğunu sağlayamaması halinde 26 Eylül 2021'de seçimin ikinci turu yapılacak.