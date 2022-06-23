Almanya'da "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" düzenlenecek - Son Dakika
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Almanya'da "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" düzenlenecek

23.06.2022 15:32
Almanya'da "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" düzenlenecek

Almanya'nın Köln kentinde 25 Haziran'da "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" yapılacak.

Almanya'nın Köln kentinde 25 Haziran'da "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle 7. kez düzenlenecek çalıştayla dijital farkındalığı artırma ve Türkçenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki Genel Merkezi'nde 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak çalıştayda, sanal ortam kullanıcılarının dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Dünyada en yaygın 5. dil olan Türkçenin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması da çalıştayın diğer bir hedefi olacak.

Çalıştayın içeriği

Açılış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE Başkanı Şeref Ateş ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in yapacağı çalıştayda, Prof. Dr. Kemal Sayar, "Dijital Çağda Mutlu Kalmak" konulu konferans verecek.

Çalıştaya konuk olacak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen, "İletişim, Kültür ve Medeniyet" başlıklı konuşma yapacak.

Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı'nın öğleden sonraki bölümündeyse özel bir oturum düzenlenecek.

"Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı, Metaverse Etkisi ve Dijital Sanat" başlıklı paneli RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu yönetecek. Oturumun panelistleri YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Adnan Altun ve sanatçı-eğitmen Bager Akbay olacak.

Köln'deki çalıştayda, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da "Dijital Çağda Türk Dili" konusunda konuşacak.

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Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 'Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı' düzenlenecek - Son Dakika

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