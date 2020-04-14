Almanya'da DİTİB camisi gönüllüleri iftar için evlere servis yapacak - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde toplu ibadet ve iftarların iptal edilmesi nedeniyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Wuppertal Camisi, evden çıkma imkanı olmayanların evine gönüllü kuryeler vasıtasıyla iftarlık servisi yapacak.

DİTİB Wuppertal Camisi Derneği Başkanı Ersin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin toplam 10 noktasında paketle iftar dağıtacaklarını, evinden çıkma imkanı olmayanların iftarlıklarını ise gönüllüler vasıtasıyla evlere ulaştıracaklarını söyledi.

Özcan, 30 yıldır her ramazanda iftar verdiklerini belirterek, "Virüs salgını nedeniyle diğer tüm ibadethaneler gibi camilerde de toplu ibadetler ertelendi. Biz bu salgının ramazan ayında bitmeme ihtimaline karşı böyle bir fikir geliştirdik ve hazırlığımızı yaptık. İnsanlarımız camilerden uzak kaldı, ramazandaki paylaşma duygusu ve iftar sofrası buluşmaları olmayacak ama bu yöntemle en azından ramazanın maneviyatını onlara taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Özcan, bu fikirlerini Wuppertal Belediyesi ile de paylaştıklarını ve olumlu karşılandıklarını ifade etti.