Almanya'da DİTİB camisinden polis karakoluna maske bağışı - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Porz Mevlana Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Porz Polis Karakoluna maske hibe etti.

Caminin kadın kolu üyelerince dikilen maskeler DİTİB Porz Mevlana Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kara ile caminin din görevlisi Yasin Çalışkan tarafından, 25 polisin görev yaptığı karakolun Başkomiseri Berthold Schulz ve Türk kökenli polis memuru Cevat Koca'ya teslim edildi.

Çalışkan, kadın kollarının emniyet, yaşlılar yurdu, okullar, diğer kurumlar ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerine göre maske diktiğini söyledi.

Çalışkan, "Cami derneği olarak yaşadığımız şehrin en büyük ihtiyacı olan maske konusunda, güvenliğimiz için fedakarca çalışan polis karakolumuza destek sunmak istedik." dedi.

Başkomiser Schulz da zor süreçte bu desteğin önemli olduğunu ifade ederek cami yetkililerine teşekkür etti.