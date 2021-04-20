Almanya'da DİTİB camisinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası - Son Dakika

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ostfildern beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Nuri Osmaniye Camisi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşlıları ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek, ramazan kumanyası yardımında bulundu.

Gönüllüler 65 yaş üzeri vatandaşların yanı sıra karantina altına bulunan ailelere ve ihtiyaç sahiplerine, içinde temel gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı 285 yardım paketi dağıttı.

Nuri Osmaniye Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, ihtiyaç durumunda yardımlarına devam edeceklerini dile getirerek, "Camiye gidemeyen yaşı ileri cemaati ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek cami derneğimiz adına temel gıda yardımında bulunduk. Bu zorlu süreçte yardımlarımızı gönüllü üyelerimizle ulaştırdık." dedi.

Caminin din görevlisi Sırrı Küçük de salgın nedeniyle camilerin kapalı olduğunu ve yaşlıların camiye ve alışverişe gidemediğini belirterek, yardımın ulaşmasında katkı sağlayan yardımsever üyelere teşekkür etti.

Yardım paketlerinin içinde temel gıda malzemelerinin yanı sıra hijyen ürünleri ve maske yer aldı.