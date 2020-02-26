Almanya'da DİTİB camisine asılsız bomba ihbarı - Son Dakika

Almanya'nın Pforzheim kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne asılsız bomba ihbarı yapıldı.



Almanya'nın güneyinde bulunan Pforzheim kentinde dün akşam saatlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı. Polis tarafından tahliye edilen camide yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri camiyi ve yanında bulunan demir yolu ile B10 kara yolunu giriş çıkışlara kapattı. Aramaları eğitimli polis köpekleri ile yapan güvenlik güçleri ihbarın asılsız olduğunu bildirdi.



Dün akşam saatlerinde elektronik posta aracılığıyla yapılan ihbarda, cami önüne konulan bombanın yerel saatle 18.00'de insanlar varken patlatılacağı ifade edilmişti.



Belediye Başkanı ziyaret etti



Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch camiye yaptığı ziyarette, "Kısa bir süre içerisinde yapılan bu ikinci ihbardan dolayı hayretler içerisindeyim. Pforzheim kenti ve biz, Müslüman dost ve vatandaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Bir toplumun korkutulup huzursuz edilmesini izleyemeyiz" şeklinde konuştu.



Polis sözcüsü Andreas Stble yaptığı açıklamada, bu olayın Kuzey Ren Vesfalya'daki (KRV) asılsız bomba ihbarları ile bir bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi. - FRANKFURT