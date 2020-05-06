Almanya'da DİTİB'den karantinadaki sığınmacılara yardım - Son Dakika

Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'nın Bonn kenti yakınlarındaki Königswinter beldesinde karantinadaki sığınmacı ailelere yardım eli uzattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Königswinter Camisi yetkilileri, yardıma muhtaç 123 sığınmacıya temizlik malzemesi, yiyecek, giyecek, ayakkabı, çocuk bezi, mama ve oyuncaktan oluşan 50 paketin yanı sıra maddi yardımda bulundu.

Königswinter DİTİB Camisi Dernek Başkanı Lütfi Baydan, mülteci yurdunda kalan ve korona şüphesiyle karantinada tutulan 123 sığınmacı için başlatılan kampanyaya derneğin kadın, gençlik ve veliler kollarının büyük katkısının olduğunu söyledi.

Baydan, sığınmacılar için toplanan para Königswinter Belediye Başkanı Peter Wirtz'e takdim ederek, Belediye Başkanını gelecek yıl ramazanda camilerinde düzenleyecekleri iftara davet etti.

Belediye Başkanı Wirtz, bu örnek dayanışması için cami yönetimine ve cemaatine teşekkür ederek, "Müslümanlar ve Hristiyanlar olarak korona krizini birlikte dayanışma içerisinde geçiriyoruz. Ayrıca şehrimizde yıllardır barış içinde birlikte yaşıyoruz ve mutluyuz." dedi.