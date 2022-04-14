Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye gamalı haç yer alan tehdit mektubu gönderildi - Son Dakika
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Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye gamalı haç yer alan tehdit mektubu gönderildi

14.04.2022 19:18
Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye gamalı haç yer alan tehdit mektubu gönderildi

Almanya'nın Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ne domuz fotoğrafı ile gamalı haç yer alan ve Türklere yönelik tehditlerin bulunduğu mektup gönderildi.

Almanya'nın Dortmund kenti Dorstfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ne domuz fotoğrafı ile gamalı haç yer alan ve Türklere yönelik tehditlerin bulunduğu mektup gönderildi.

Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünü sembolize eden "NSU 2" imzalı mektupta, "Geri gelip caminizi yıkacağız", "Halılarınızı pisliklerimizle kirletiyoruz", "Almanya size gününüzü gösterecek", "Ülkemizden defolun" gibi ifadeler yer aldı.

Dortmund Türk Dernekleri Platformu Sözcüsü ve Dortmund Belediyesi Meclis Üyesi Emre Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu caminin kapısına ocak ve şubatta da siyah boyayla gamalı haç çizildiğini hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

Güleç, şunları kaydetti:

"Bu saldırıları toplumda artan yabancı ve İslam düşmanlığına bağlıyoruz. Dortmund Belediye Meclisi, şubatta bir bildiri yayımlayarak saldırıları kınadı, Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Camimizi yerel yöneticiler ziyaret etti. Buna rağmen tekrar böyle bir tehdit mektubunun gelmesi endişe verici. Cemaatimiz de tedirgin ve endişeli. Failler biran önce bulunmalı ve emniyet tedbirleri artırılmalı."

Güleç, sadece Dortmund kentinde son 10 ayda 6 camiye saldırı gerçekleştirildiğini aktardı.

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Gamalı Haç, Dortmund, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye gamalı haç yer alan tehdit mektubu gönderildi - Son Dakika


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