Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye İslamofobik mektup gönderildi - Son Dakika

Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye İslamofobik mektup gönderildi

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Bad Saeckingen beldesindeki bir camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi.

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Bad Saeckingen beldesindeki bir camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi'ne gönderilen ve Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapak fotoğrafının yer aldığı mektupta, Müslümanlara hakaret içeren ifadeler kullanıldı. DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Fırat, 2 yıl önce de camiye İslamofobik bir mektup gönderildiğini, bugün gelen mektubu yerel yetkililerle paylaştıklarını söyledi. Fırat, daha önce gönderilen mektubun faillerinin bulunamadığını belirterek bu kez faillerin tespit edilmesi temennisinde bulundu.

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