Almanya'da DİTİB ve YTB bayram öncesi mültecileri sevindirdi - Son Dakika

Almanya'da Diyanet İşleri Yüksek İslam Birliği (DİTİB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ramazan Bayramı vesilesi ile salgından etkilenen mültecilere bayram hediyesi dağıttı.



Avrupa'da Türk topluluklarının yardımları hız kesmeden devam ediyor. Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında bulunan Ostfildern kasabasında hizmet veren Diyanet İşleri Yüksek İslam Birliği (DİTİB) Nuri Osmaniye Cami'si ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Ramazan Bayramı öncesi korona virüs salgınından etkilenen mültecilere bayram hediyesi dağıtıldı. YTB, tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" kapsamında Almanya'nın Ruit, Nellingen, Denkendorf, Filderstat ve Ostfildern kasabalarındaki mülteci yurtlarında kalan 300 Müslüman mülteciye bayram hediyesi dağıtıldı. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan hediye paketlerinin içinde 2'şer adet tişört, çorap, iç giyim, eşofman, spor kep, çikolata, bisküvi, şampuan, krem, kolonya, maske ve dezenfektan ürünleri bulunuyor.



DİTİB Nuri Osmaniye Cami Dernek Başkanı Yaşar Genç, yaptığı açıklamada dağıtılan paketler sayesinde 30 farklı ülke insanın evlerine ve gönüllerine girdiklerini dile getirdi. Genç, "Ostfildern DİTİB Nuri Osmaniye Cami olarak ortaklaşa düzenlediğimiz bu kampanyada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na şahsım, yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Özellikle gönüllü olarak bizlerin yanında her daim olan cemaatimize kadın, gençlik ve veliler kolumuza böyle zor günlerde bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Yaklaşık iki aydır yürüttüğümüz hayır hizmetlerimizde Ramazan kumanyası ve Ramazan pidesinin ardından bir güzellik daha yaşadık. Mülteci çocuklara Ramazan hediye paketleri hazırladık. Hazırladığımız paketler dünyanın 30 farklı ülke insanın evine gidiyor. Allah'a hamd olsun bizler de bu mutluluğu yaşıyoruz" dedi.



Din Görevlisi Sırrı Küçük ise yaptığı açıklamada, "Bu güzellikleri her zaman destekleyen cemaatimize ve hayırsever insanlarımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Özellikle bu süreçte bizleri destekleyen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çok teşekkür ediyorum. Allah yardım yapanlardan ve bu yardıma öncülük edenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı. - STUTTGART