Almanya'da doğan ilk pandalar ülkede ilgi odağı oldu
5 saat önce
Almanya'da dünyaya gelen ilk panda yavrularının sağlığı yerinde.
Almanya'da dünyaya gelen ilk panda yavrularının sağlığı yerinde. Düzenli olarak beselenen sevimli yavrular şimdiden ülkenin sevgilisi oldu. Berlin Hayvanat Bahçesi anne panda Meng Meng'in de son derece mutlu olduğunu belitiyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:57
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