Son Dakika Haberleri: Almanya'da doğup büyüyen Sara Antalya'ya yerleşecek
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Almanya'da doğup büyüyen Sara Antalya'ya yerleşecek

6 dakika önce

Münih Üniversitesi New European College'de işletme bölümü okuduğunu ve Almanya'da yaşadığını söyleyen Hilal Aslan, aynı zamanda fotomodellik yaptığını belirtti.

Almanya'da doğup büyüyen Sara Antalya'ya yerleşecek, System.String[]
Münih Üniversitesi New European College'de işletme bölümü okuduğunu ve Almanya'da yaşadığını söyleyen Hilal Aslan, aynı zamanda fotomodellik yaptığını belirtti. Fotoğraflarının İtalya'nın ünlü moda dergisi Vogue'de yayımlandığını hatırlatan Aslan, "Antalya'nın benim için yeri çok ayrı. Üniversite eğitimimin ardından yerleşmek istiyorum. Esline Ajans ile çalışmaya başlama nedenim de bu. Antalya'da bir ayağımın olmasını istedim" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:58 
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