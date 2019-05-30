Almanya'da doğup büyüyen Sara Antalya'ya yerleşecek

Münih Üniversitesi New European College'de işletme bölümü okuduğunu ve Almanya'da yaşadığını söyleyen Hilal Aslan, aynı zamanda fotomodellik yaptığını belirtti.

Münih Üniversitesi New European College'de işletme bölümü okuduğunu ve Almanya'da yaşadığını söyleyen Hilal Aslan, aynı zamanda fotomodellik yaptığını belirtti. Fotoğraflarının İtalya'nın ünlü moda dergisi Vogue'de yayımlandığını hatırlatan Aslan, "Antalya'nın benim için yeri çok ayrı. Üniversite eğitimimin ardından yerleşmek istiyorum. Esline Ajans ile çalışmaya başlama nedenim de bu. Antalya'da bir ayağımın olmasını istedim" dedi.

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