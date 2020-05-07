Almanya?da doktora silahlı saldırı

Almanya'da bir psikiyatri doktoru hastası tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Almanya'nın Köln şehrinin Neumarkt bölgesinde bu sabah 10.30 sularında bir psikiyatri doktoru hastası tarafından kurusıkı tabancayla saldırıya uğradı. Köln polisinin verdiği bilgiye göre iki kişiyi hafif yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay anında doktorun muayehanesinde bir hemşire ve iki hastanın bulunduğu öğrenildi. Korkuyla polisi arayan doktor güvenlik güçlerini çağırdı. Pisikolojik tedavi gören saldırganın kimliğini tespit eden polis zanlının evinde arama gerçekleştirdi.