Almanya'da domuz etlerinin en az yüzde 10'unda hepatit E virüsüne rastlandı - Son Dakika

Almanya'da yapılan bir araştırmada piyasada satılan domuz etlerinin en az yüzde 10'unda hepatit E virüsüne rastlandığı açıklandı.

Tübingen Üniversite Kliniğince yapılan araştırmanın sonucuna göre, domuz karaciğerlerinin yüzde 5'inde, domuz sosislerinin ise yüzde 13'ünde virüse rastlandı.

Domuz etlerinde tespit edilen virüsün gıda üretimi sırasındaki ısı nedeniyle bazen pasif olabildiği, hepatit E virüsünün akut viral hepatitin başlıca nedeni olduğu ve karaciğer yetmezliğine neden olduğu kaydedildi.

Kirli su ve çiğ et tüketimiyle de bulaşabilen hepatit E virüsünün dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon enfeksiyon hastalığına neden olduğu ve 70 bin kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Almanya'da son 10 yıldır bildirilen vaka sayılarında ciddi bir artış olduğu, 2011'de 238 vaka görülürken bu sayının 2012'de 3 bin 717'ye yükseldiği belirtildi. 2020 yılının ağustos ayına kadar ise bildirilen vaka sayısı 2 bin 280 oldu.

Tübingen Üniversitesinin, söz konusu araştırmayı Robert Koch Enstitüsü, Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü ve Hanover Tıp Yüksekokulu iş birliğiyle Tübingen, Reutlingen, Stuttgart ve Dortmund'daki süpermarket ve kasaplardan alınan yaklaşık 130 numune üzerinden yaptığı bilgisi paylaşıldı.